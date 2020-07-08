Hava durumu İstanbul'da nasıl olacak? 9 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kayseri'nin kuzey ve güneydoğu ilçeleri, Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi. İşte, il il hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

,MARMARA

Parçalı ve az bulutlu doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 21°C, 37°C

Parçalı bulutlu

UŞAK 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur'un kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

RİZE 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

VAN 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık