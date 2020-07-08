Hava durumu İstanbul'da nasıl olacak? 9 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesiyle beraber, hava durumu tahminleri özellikle İstanbul vatandaşların gündemine geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yarın Karadeniz Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Rize ile Artvin kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. Peki, Hava durumu İstanbul'da nasıl olacak? İşte, 9 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kayseri'nin kuzey ve güneydoğu ilçeleri, Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi. İşte, il il hava durumu raporu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
,MARMARA
Parçalı ve az bulutlu doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 21°C, 37°C
Parçalı bulutlu
UŞAK 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur'un kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
RİZE 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu
VAN 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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