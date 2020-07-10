Hava durumu hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 11 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Erzincan, Muş, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kayseri'nin güney ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Erzincan ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık