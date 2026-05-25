Hava durumu gerçekten ruh halimizi etkiliyor mu?

Son dönemde birçok kişi güne daha yorgun başladığını, motivasyonunun düştüğünü ve hiçbir şey yapmak istemediğini söylüyor. Uzmanlara göre bunun nedeni sadece yoğun tempo ya da stres değil; mevsim geçişleri ve güneşsiz hava da ruh halini doğrudan etkileyebiliyor.

“BEKLEDİĞİMİZ BAHAR GELMEYİNCE HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞUYOR”

Psikolog Gizem Ünveren’e göre burada en önemli noktalardan biri “beklenti”. İnsanlar baharla birlikte daha enerjik, daha mutlu ve daha hareketli hissedeceğini düşünürken, sürekli kapalı havayla karşılaşınca duygu durumunda düşüş yaşayabiliyor. Ünveren, bu durumun zamanla isteksizlik, erteleme davranışı ve keyifsizlik hissini artırabileceğini söylüyor.

“GÜN IŞIĞI AZALINCA HORMONLAR DA ETKİLENİYOR”

Uzmanlara göre güneş ışığından yeterince yararlanamamak beyindeki bazı hormonların dengesini etkileyebiliyor. Özellikle melatonin ve serotonin seviyelerindeki değişimler; mutsuzluk, huzursuzluk ve uyku problemleriyle ilişkilendiriliyor. Kapalı havalarda daha sinirli, yorgun veya tahammülsüz hissetmenin altında da bu süreç yatabiliyor.

“NE GİYECEĞİMİZİ BİLEMEMEK BİLE STRES YARATABİLİYOR”

Mevsim geçişlerindeki hava belirsizliği de günlük ruh halini etkileyebiliyor. Ünveren, sabah evden çıkarken nasıl giyineceğine karar verememenin bile bazı kişilerde stres ve kararsızlık hissini artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun özellikle kaygıya yatkın kişilerde daha belirgin hissedilebildiğini ifade ediyor.

“D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ DE ETKİLİ OLABİLİR”

Uzun süre güneş görememek D vitamini seviyelerini de etkileyebiliyor. Uzmanlara göre D vitamini düşüklüğü; mutsuzluk, karamsarlık ve tahammülsüzlük hissini artırabiliyor.

PEKİ BU DÖNEMDE NE YAPMAK GEREKİYOR?

Psikolog Gizem Ünveren, mevsim geçişlerinde yeni bir rutin oluşturmanın önemli olduğunu söylüyor. Sosyal ilişkileri artırmak, kısa molalar vermek, uyku düzenine dikkat etmek ve dengeli beslenmek bu süreçte destekleyici olabiliyor.