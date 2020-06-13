Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege(Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojik Uyarı!

Bugün aksam saatlerine kadar #Kocaeli ve #Sakarya'nin kuzey ilceleri ile #Duzce cevrelerinde yerel olarak kuvvetli saganak ve gok gurultulu saganak yagis beklendiginden yaşanabilecek olumsuzluklara karsi dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin'in kuzeybatısı ile Adana'nın kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli.

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; öğleden sonra yer yer kuvvetli.

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısı yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatı, doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Batı Karadeniz’de 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı zamanla az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyinde 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.