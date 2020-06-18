Hava durumu bugün nasıl olacak? 18 Haziran Perşembe il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Çorum, Amasya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde bölgenin doğusu ile Tekirdağ ile Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile bugün (Perşembe) öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların (Sinop hariç) bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu