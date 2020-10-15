Hava durumu 15 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı
MGM hava durumu raporu son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüş ve etkili olan sağanak yağışların ardından Meteoroloji'den Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Osmaniye ve Hatay çevreleri için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığının ise 1 ila 3 derece ülke genelinde artacağı açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ekim Perşembe hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu kesimleri ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Osmaniyer ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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