MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHava durumu 15 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı
GeriGündem Hava durumu 15 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.10.2020 - 03:21 | Son Güncelleme:

Hava durumu 15 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hava durumu 15 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı
Abone Olgoogle-news

MGM hava durumu raporu son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüş ve etkili olan sağanak yağışların ardından Meteoroloji'den Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Osmaniye ve Hatay çevreleri için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığının ise 1 ila 3 derece ülke genelinde artacağı açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ekim Perşembe hava durumu tahminleri.

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu kesimleri ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu 15 Ekim: Bugün hava nasıl olacak Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Osmaniyer ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle