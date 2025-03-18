Hava buz kesti... İstanbul'un yükseklerinde kar sürprizi: Gece etkisini artıracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır" denildi.

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Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığının, ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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ZİRAİ DON UYARISI

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü.

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Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A KADAR ÇIKTI

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde iftar saatinin yaklaşması ve yağışlı havanın etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler, bazı otobüs durakları ile metrobüs ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle aktarma noktalarında yolcular kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.40 itibarıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 89 ölçüldü.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı