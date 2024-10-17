13 il için sarı kodlu alarm... Prof. Dr. Orhan Şen, saat verip kar yağışı beklenen illeri saydı: Hava buz kesecek!

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şen, kar yağışının beklendiği illeri sayarak şu ifadeleri kullandı:

Bugün Yurdun kuzey ve doğu kesimleri yağışlı. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Ağrı, Bitli,s Van ve Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminde yağışlar kuvvetli. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyden kuvvetli.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ OLACAK

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak ülke genelinde ortalamanın altına düşecek. Bugün ve hafta sonu kuzey iç ve doğu bölgeleri kış şartlarını yaşayacak. Sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Bu gece Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlar.

İstanbul aralıklı yağmurlu 16 C. izmir 23, Ankara 14 C.

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SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sağanak uyarısında bulunarak sarı kodlu alarm verdi. Bu iller sırasıyla Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman, Iğdır oldu.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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