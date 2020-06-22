Hava bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Haziran il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji ’sarı uyarı’ ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

23 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batısnın, bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinde bugün bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde, bugün öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay-Dörtyol çevreleri ile bugün Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA 21°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Dörtyol çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde ve bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KAYSERİ 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin, bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra bölge genelinde (Sinop'un iç kesimleri) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bugün iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün yer yer çok bulutlu

TOKAT 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün çok bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün iç kesimleri yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık