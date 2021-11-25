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Hava bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 25 Kasım hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Durumu Tahminleri
Hava bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı İşte 25 Kasım hava durumu tahminleri

25 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği vatandaşların merak ettikleri konular arasında yer alıyor. İkamet ettikleri illerde hava durumunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına araştırmalarını hızlandırdı. Peki, hava bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Kayseri, Rize ve Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle güney yönlerden, Marmara ile kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı İşte 25 Kasım hava durumu tahminleri

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