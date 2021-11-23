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Hava bugün nasÄ±l olacak, yaÄŸmur yaÄŸacak mÄ±? Ä°ÅŸte 23 KasÄ±m hava durumu tahminleri

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Hava bugÃ¼n nasÄ±l olacak, yaÄŸmur yaÄŸacak mÄ± Ä°ÅŸte 23 KasÄ±m hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi'nde bugün kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Marmara Bölgesi genelinde için kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. Öte yandan pek çok vatandaÅŸ da ikamet ettiÄŸi ilin güncel hava durumu verilerini sorguluyor. Peki, hava bugün nasÄ±l olacak?

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Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul BÃ¶lge Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sabah saatlerinden itibaren bÃ¶lge genelinde beklenen saÄŸanaÄŸÄ±n, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve TekirdaÄŸ Ã§evrelerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n neden olabileceÄŸi sel, su baskÄ±nÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, KÄ±rÅŸehir ve Yozgat Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Marmara bÃ¶lge geneli, KÄ±yÄ± Ege ile KÃ¼tahya, Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), MuÄŸla Ã§evrelerinde yer yer Ã§ok kuvvetli (51-80 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava bugÃ¼n nasÄ±l olacak, yaÄŸmur yaÄŸacak mÄ± Ä°ÅŸte 23 KasÄ±m hava durumu tahminleri

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