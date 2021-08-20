Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sel ve yağış uyarısı! İşte MGM 20 Ağustos il il hava durumu tahminleri
Son dakika hava durumu uyarısında bulunan Meteoroloji bugün Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Son hava durumu tahminlerine göre Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, MGM 20 Ağustos il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz Kıyı Kesimi ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.
SİNOP İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece Batı Karadeniz Kıyı Kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam ve gece yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 23°C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam ve gece yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimi ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum,Kars,Ardahan ile Ağrı'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 20°C, 35°C
Az bulutlu
ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu,
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık