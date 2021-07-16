Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı! MGM 16 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji hava durumu tahminleri ile sağanak yağış beklenen illeri duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 36°C

Az bulutlu

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu

DÜZCE 20°C, 36°C

Az bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 35°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 35°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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