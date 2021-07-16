Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı! MGM 16 Temmuz hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Rize'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin ardından Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi için kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Son hava durumu raporuna göre bugün Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları ise Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Temmuz hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu tahminleri ile sağanak yağış beklenen illeri duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 36°C
Az bulutlu
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 33°C
Az bulutlu
DÜZCE 20°C, 36°C
Az bulutlu
SİNOP 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık