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Hava bugün nasıl olacak? İşte 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Meteoroloji#Seoanasayfa
Hava bugün nasıl olacak İşte 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Peki, hava bugün nasıl olacak?

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Hafta ortasından İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu. İşte, 23 Şubat il il hava durumu tahminleri...

Yağmurun sabah saatlerinde de etkili olması trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava bugün nasıl olacak İşte 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

 

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