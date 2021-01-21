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Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Hava bugün nasıl olacak? İşte 21 Ocak il il hava durumu tahminleri

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Hava bugün nasıl olacak? İşte 21 Ocak il il hava durumu tahminleri
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Yeni günün başlaması ile birlikte hava durumu araştırmaları da hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son bilgileri sorguluyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor, sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Bölgede yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. İşte, 21 Ocak yurt geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Az bulutlu 13

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5

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