Hava bir anda buz kesti: Nisan ayında kar sürprizi: İstanbul'un yanı başında başladı! Meteoroloji'den yeni uyarı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gözden Kaçmasın Athena Gökhan’dan çıkarılacak yedi ders Haberi görüntüle

SICAKLIKLAR MARMARA'DA 5 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA KAR

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da karla karışık yağmur ve kar yağışının yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.

Fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak İstanbulluların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın Sıcaklıklar 10 derece azalacak Haberi görüntüle

EDİRNE'DE KAR BAŞLADI

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Keşan’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, nisan ayında yağan karı balkon ve pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede, polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışı, Edirne’nin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

METEOROLOJİ'DEN 10 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.