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Haber Giriş: 30.07.2021 - 23:28 | Son Güncelleme:

Hava aracının ateş püskürdüğüne dair iddialara EGM'den açıklama geldi

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Hava aracının ateş püskürdüğüne dair iddialara EGM'den açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

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