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Hava almak için pencereyi açarken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Zaif Başer#Diyarbakır#Vaiz
Hava almak için pencereyi açarken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 16:45

Diyarbakır'da hava almak için açtığı pencereden düşen emekli vaiz Muhammed Zaif Başer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif Başer, dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hava almak için pencereyi açarken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Başer’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. 

Hava almak için pencereyi açarken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Hava almak için pencereyi açarken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Hava almak için pencereyi açarken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Zaif Başer#Diyarbakır#Vaiz

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