Hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı

Olay, dün akşam Esentepe Mahallesi Akpınar Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Furkan K., 2'nci kattaki evlerinin balkonuna hava almak için çıktı ancak dengesini kaybederek balkondan düştü. Yaralanan Furkan K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.