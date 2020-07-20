MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı
GeriGündem Hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Furkan K. (15), hava almak için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşünce yaralandı.

Olay, dün akşam Esentepe Mahallesi Akpınar Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Furkan K., 2'nci kattaki evlerinin balkonuna hava almak için çıktı ancak dengesini kaybederek balkondan düştü. Yaralanan Furkan K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle