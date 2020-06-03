MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi.. Acı haber geldi
GeriGündem Hava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi.. Acı haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 21:14,Son Güncelleme:

Hava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi.. Acı haber geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi.. Acı haber geldi
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, ailesi ile birlikte yaşadığı evin terasına hava almak için çıkan Hamza Taştan (38), yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşadığı 3 katlı binanın terasına hava almak için çıkan bekar Hamza Taştan, aradan geçen zamana rağmen geri dönmedi. Yakınları kontrol için çıktığı terasta Taştan'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taştan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle