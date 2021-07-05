Hav hav davası

Antalya Konyaaltı’ndaki Güneykent Sitesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan bankacı Özgü Korkanç, 2013 yılında İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpeği sahiplendi. Özgü Korkanç, 2016 yılında Kemer’de bir banka şubesinde çalışmaya başlayınca ‘Kiraz’ adını verdiği köpeğini de yanında götürdü. 2019’da da tayin olduğu Kaş’a köpeğiyle birlikte gitti.

Fakat 2014’te Güneykent Sitesi yönetimi tarafından açılan tahliye davası, Korkanç Ailesi için kâbusa dönüştü. Artık orada yaşamadığı halde Kiraz’ın Güneykent Sitesi’ne girişi yasak. Özgü Korkanç, sitede oturan ailesinin yanına giderken onu da götürürse, site yönetimi tarafından tahliye edilecek. Sitedekilerin Kiraz’dan rahatsız olmalarının nedeni ise ‘havlaması’ymış.

Kiraz’ın tahliyesi için 2014 yılında açılan ilk dava, 2 yıl sürdü. Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2016 yılında, site yöneticisinin dava açma konusunda açıkça yetkilendirilmemiş olması nedeniyle davanın reddine karar verdi. Özgü Korkanç da köpeği Kiraz’la birlikte Kemer’e taşındı. Fakat site yönetimi konunun peşini bırakmadı. Kiraz’ın tatillerde Özgü Korkanç’la birlikte Güneykent Sitesi’ne gelişini engellemek için 2017’de bu kez de Antalya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açıldı.

‘SEVGİ DOLU BİR KÖPEK’

Bilirkişi raporunu hazırlayan veteriner hekim Veli Gökçen, Kiraz’ın evde bulunmadığını tespit ederek, Cocker Spaniel cinsi köpeklerin ‘dayanıklı, hareketli, mutlu ve sevgi dolu’ olduklarını belirtti. Raporun sonuç kısmında da “Davalı Osman Korkanç’a ait dairede daima bir köpeğin yaşamadığı, ancak bazı tatillerde 1-2 günlüğüne geçici olarak eve geldiği, söz konusu köpeğin ırk özellikleri itibarıyla da bulunduğu ortamda çevreye ve insanlara rahatsızlık verecek tipte olmaması nedeniyle evde beslenmesinde bir sakınca bulunmayacağı kanaatindeyim” denildi.

SİTEYE GİRİŞİ YASAK

2017’de açılan bu ikinci dosyayı 2019 yılında karara bağlayan Antalya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, Kiraz’ın 2016 yılında sahibi Özgü Korkanç’la birlikte Kemer’e taşınması nedeniyle davanın konusuz kaldığına hükmetti. Site yönetimi kararı istinafa taşıdı. Başvuruya bakan Antalya Bölge Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2021’de ‘davanın konusuz kaldığı’ kararını bozarak yeniden yargılanma istedi. Korkanç ailesinin oturdukları bağımsız bölümde köpek beslemesi yasaklandı ve Kiraz’ın siteden uzaklaştırılması için 30 gün süre tanınmasına karar verildi. Eğer Kiraz, sahipleri tarafından uzaklaştırılmazsa 30 gün sonra site yönetimine müdahale izni çıktı. Kiraz’ı sitede istemeyen ve ifade veren bazı site sakinleri, rahatsızlıklarının nedenini ‘Köpeğin çok fazla havlayarak, çevreyi rahatsız etmesi’ olarak gösterdi.

BESLEMEK YASAK DEĞİL

Kiraz’ın anne-babasına ait eve gitmesinin yasak olduğunu söyleyen Özgü Korkanç, “Aksi halde, davacı site, köpeğimizi bizden zorla alacak ve bilinmeyen bir yere götürecek. Kiraz Cocker cinsi bir köpektir. Son derece uysaldır. Saldırmak ve havlamak gibi bir huyu yoktur. Buna rağmen, köpek sevmeyen site yönetimi aleyhimize dava açtı ve bu kararı aldırdı” dedi.

Apartmanda köpek beslemenin yasak olmadığını söyleyen Özgü Korkanç, sözlerini şöyle sürdürdü: “2016 yılı mayıs ayından bu yana işim kaynaklı ailemle ayrı evlerde yaşıyoruz. Kiraz benimle yaşıyor, sadece tatillerde, ailemin yanına gittiğimiz ziyaretlerde yanımda götürüyorum. Sanki Kiraz ailemle yaşıyor da dava sürecinde yanıma almışım gibi gösterilip bu karar alınmış. Oysa Kat Mülkiyeti Kanunu, apartmanlarda köpek beslenmesini önleyen hükümler içermiyor. Yönetim planında bu tür hükümler varsa bile, bu düzenleme site sakinleri tarafından belirlenmemiş. Ancak mahkeme kesin karar verdiği için Yargıtay incelemesine gidemiyoruz. Meclis’e sunulan Hayvan Hakları Yasası hayvanlara kötü muamele yapanlara ceza verilmesine ilişkin düzenlemeler içeriyor. Ama bir yandan da, mahkeme kararı ile sitelerden köpekler uzaklaştırılıyor. Üstelik bu karar emsal oluşturacak ve başka köpekler de evlerinden uzaklaştırılacak. Kiraz annemi ve babamı görmek istiyor.”

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