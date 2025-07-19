‘Hattuşalı Adam’a Hollywood filmi

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Hollywood’un küresel ölçekte ses getiren yapımlarında imzası bulunan dünyaca ünlü yapımcı ve yönetmen Shawn Anthony Sequeira, bu kez Anadolu’nun kadim uygarlıklarını odağına alan uluslararası bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. SAS Movie Studios, arkeolog Doç. Dr. Ahmet Çelik tarafından romanlaştırılan ve daha sonra senaryoya aktarılan tarihi nitelikteki ‘Hattuşalı Adam’ adlı filmi çekmek için harekete geçti.

‘Hattuşaziti: Hattuşalı Adam, Anadolu’dan Eski Bir Elçi’ isimli romanını, dünya tarihinde çok yer almayan Hitit uygarlığı dönemini arkeolojik kazılarda bulduğu taş tabletlerdeki metinlere dayandırdığını dile getiren Doç. Dr. Ahmet Çelik, Emmy ödüllü yönetmen Nazım Hajiyev’in ısrarlarıyla film senaryosu haline getirdiğini söyledi.





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‘SENARYO YOĞUN TALEP GÖRDÜ’

Romanın günümüzden yaklaşık 3 bin 350 yıl önce, kadim bir Anadolu uygarlığı olan Hititler döneminde geçen yaşanmış gerçek bir olaya dayandığına dikkat çeken Doç. Dr. Çelik, “Mısır firavunu Tutankhamon ölünce dul kalan eşi Ankhesenamen, Hitit Kralı Şuppiluliuma’dan kendisiyle evlendirmesi için bir oğlunu ister. Hitit Elçisi Hattuşaziti (Hattuşalı Adam) bu konuyu araştırmakla görevlendirilir ve maceralar başlar. Tarihi maceralarla örülü ‘Hattuşalı Adam’ romanını film senaryosu haline getirdik ve Hollywood otoritelerinden yoğun talep gördü” dedi.

Senaryolaştırılan ‘Hattuşalı Adam’ projesi için Hollywood’da bulunan Emmy ödüllü Ressam ve Yönetmen Nazım Hajiyev, film projesiyle ilgili bilgiler verdi. Hajiyev, “Bu roman Hitit dönemi kil tabletler üzerinde geçen gerçek bir olaya dayanıyor. Mısır’dan bile daha güçlü bir medeniyetten bahsediyoruz. Senaryoda yer verilen hikâyeler insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasında geçiyor ve şu ana dek pek bilinmeyen ama etkisi yüksek bir döneme ışık tutacak. Romanı okuduktan sonra bunun bir hazine olduğunu anladım ve yazar arkeolog Doç. Dr. Ahmet Çelik’ten film senaryosuna uyarlaması için çok ısrar ettim” dedi.

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‘Hattuşalı Adam’ romanını okuduktan sonra çok heyecanlandığını dile getiren ressam ve yönetmen Nazım Hajiyev, “Ben şu anda bu romanın senaryo uyarlaması ile ilgili Los Angeles’ta ünlü yapımcı ve yönetmen Anthony Shawn ile görüştüm. Bu görüşmede aldığım tepkilere bakınca, ‘Hattuşalı Adam’ filminin sinema tarihinde çok önemli bir yer edinebilecek düzeyde bir yapım olacağını anladım. Onlarca tarihi başyapıt filme imza atmış olan Anthony Shawn bile Hititlere ait dönemi çok fazla bilmiyor. Senaryoda işlenen konu, tarihsel sinemada pek görülmüş, duyulmuş bir konu değil. Belirttiğim üzere adeta bir hazine. Hem Türk hem de dünya tarihine geçebilecek nitelikte bir film olacağına inanıyorum. Bu nedenle Anthony Shawn bu projeye büyük bir ilgi gösterdi ve film yapımı için çok istekli olduğunu ifade etti” diye konuştu.

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‘TÜRK SİNEMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

‘Hattuşalı Adam’ın Hollywood’un imkânlarıyla çekilmesi durumunda, tarihsel filmler içinde bir başyapıt olma potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Hajiyev, “Türk sineması adına çok önemli bir film olacağını düşünüyorum. Dünya sineması halihazırdaki birbirine benzer senaryolarla kısır bir dönemi yaşıyor. Böyle bir süreçte, Türkiye menşeli başyapıt olmaya aday bir senaryo ve filmin ortaya çıkması, Türk sineması adına büyük bir kazanım olacak” ifadelerini kullandı.