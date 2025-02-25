Hattatların üstadı hayatını kaybetti

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Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Son olarak Büyük Çamlıca Camisi ile Malezya’daki Sri Sendayan Camisi’nin hatlarını kaleme alan Çelebi’nin vefatını, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı taziye paylaşımında, “Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kuran-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

SANATINA 24 YAŞINDA BAŞLAMIŞTI

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Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı. Hattat Hamid Aytaç’tan sülüs-nesih, Kemal Batanay’dan Ta’lik-rik’a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi’nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 100’e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç’tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.