'Hattatların Reisi' Hasan Çelebi, son yolculuğuna veda

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Dünyanın bir çok yerindeki camilerde sergilenen hat yazılarında imzası bulunan ve 'Hattatların Reisi' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi, 88 yaşında hayatını kaybetti. Çelebi'nin cenazesi, bugün Üsküdar'daki üzerindeki hat yazıları Hasan Çelebi tarafından kaleme alınan Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Hattatlar Sofası'nda defnedildi. Cenazeye Çelebi'nin ailesi ve yakınları ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Sağlık Eski Bakanı Fahrettin Koca, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Çelebi'nin sevenleri katıldı.

'HOCAMIZ GÖSTERDİĞİ DEMEÇLERDE BİZE YÖN VERİYORDU'

Çelebi'nin öğrencisi Hanifi Dursun, "Hocamızı kaybettik. Hocamızın yeri doldurulamaz. Hocamızın ancak yazılarını taklit edebiliriz. Dolayısıyla kendisi için söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Aynı zamanda iyi bir eğitimci hat sanatı adına. Gösterdiği demeçlerde bize yön veriyordu. Bize hedef belirliyordu. Hedefler doğrultusunda hocamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ben hem hattat müzaibiyim, hem de akademisyenim. Ne kadar güzel eğitimci olduğu konusunda, bizleri yetiştirdiğinden dolayı, kendisine Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

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‘HOCA DÜNYANIN HER ÜLKESİNDE ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞ BİRİSİYDİ’

Çelebi'nin başka bir öğrencisi olan Ahmet Polat ise, "Hocamın 15 yıllık talebesiyim. Bugün hüzünlü bir günümüz, Allah rahmet eylesin. İslam camiasının da başı sağ olsun. İslam camiası diyoruz, çünkü hoca dünyanın her ülkesinde öğrenci yetiştirmiş birisiydi. Medine'de yıllarca görev yapmış, yazılar yazmış birisiydi. Dört kıtada talebesi olan birisiydi. Hastalığı 2 hafta devam etti. Ardından vefatıyla buralara kadar geldik. Allah rahmet eylesin diyoruz. Peygamber aşığı bir insandı. İslam dünyasına çok emekler verdi. O Kur'an'ı yüceltti, Allah’da onu yüceltti" şeklinde konuştu.

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HASAN ÇELEBİ KİMDİR

Küçük yaşta kendi çabasıyla okumayı öğrendi ve hat sanatına ilgi duydu. 1954’te İstanbul’a gitti, Arapça ve din dersleri aldı. 1956’dan itibaren Üsküdar’da müezzinlik ve imamlık yaptı. Hat eğitimini Halim Özyazıcı ve Hamit Aytaç’tan aldı. 1975’te Hamit Aytaç’tan sülüs ve nesih icazeti, 1981’de Kemal Batanay’dan ta’lik ve rik’a icazeti aldı. 1960 yılında Atik Ali Paşa Camii'nde, 1974 yılında Sultanahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları yaptı. İlk sergisini 1982’de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde açtı, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerde çalışmalar yaptı. 1976’dan beri hat dersleri verdi. 50’den fazla sanatçı yetiştirdi. Kimi anıtsal camilerin tamiratında yazıları ıslah etmiştir. Sultanahmet Camii'nin kubbe yazıları, Hırka-i Şerif Camii kubbe yazısı en önemli eserlerindendir. Çelebi, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü ve ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. (DHA)