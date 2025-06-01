Hatlarına dahil edilen özel halk otobüslerini taş ve sopa ile karşıladılar

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Sarıçam ilçesinde yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, Buruk güzergahında yeni özel halk otobüsü hattı dahil edildi. Bu duruma tepki gösteren dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Dün akşam saatlerinde bir dolmuş şoförü ile beraberindekiler, akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şüpheliler, ismi öğrenilemeyen şoförü sopa ve yumruklarla darbetti. Şoför şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüphelilerden biri, otobüsün açık olan kapısına tabancayla ateş etti. Otobüs şoförü koşarak kaçmaya çalışırken feci şekilde darbedildi. Bu sırada gruptakilerden bir kişi, otomobille şoförü ezmeye çalıştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Başka bir olayda ise şüpheliler, bir özel halk otobüsünün önünü dolmuşla kesti. Dolmuş şoförü yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşıyla otobüsün ön camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olaylarda yaralanan 3 özel halk otobüsü şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.