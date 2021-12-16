Hatırlatma dozunda süre 3 aya indi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısında tüm dünyada hızla yayılan Omikron varyantının Türkiye’deki olası etkilerini değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

OMİKRON VARYANTI BASKIN

“Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omikron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir. Omikron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir.

İSTER İNAKTİF İSTER MRNA

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Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir. Omikron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir.”

AYLAR SONRA İLK MAVİ

Sağlık Bakanı Koca, aylar sonra ilk kez vaka haritasında bir ilin maviye döndüğünü açıkladı. O il yüz bin kişide 6.35 oranıyla Van oldu. 27 Kasım-3 Aralık’ta bir il mavi, 12 il sarı, 18 il turuncu ve 50 il kırmızı oldu. Böylece kırmızı il sayısı 60’tan 49’a geriledi. Bu hafta İstanbul’da 100 bin kişide vaka sayısı 269, Ankara’da 182, İzmir’de 69’a geriledi. Vaka sayısı en çok artan iller ise Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane oldu.