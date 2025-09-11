Hatıralar ‘QR’da

Haberin Devamı

BAŞKENT Ankara’da mezar taşlarına yerleştirilen QR kodlar sayesinde vefat eden yakınlarının veya patili dostlarının hatıralarını gelecek nesillere aktarıyor. Kullanıcılar bu dijital profillere yükledikleri fotoğraf, video ve ses kayıtlarıyla kaybettikleri sevdiklerini hatıralarda yaşatabiliyor. Bu yöntemle 3 kuşak sonra dahi torunların dedeleri hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan genç girişimci Barış Can Aydıntürk, vatandaşlar tarafından olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

Sanal mezar fikrini öğrenci yıllarında arkadaşıyla başlama kararı aldıklarını belirten Aydıntürk, “Biz kullanıcılarımıza yüksek güvenlikli sanal profil hizmeti vermekteyiz. Kullanıcılarımız bu profile kaybettikleri sevdiklerinin, patili dostlarının veyahut manevi değeri yüksek eşyalarının, fotoğraflarının, videolarının, ses kayıtlarını, blog formatında anı yazılarını yükleyebilirler. Bu doğrultuda da paslanmaz çelik üzerine basılmış QR kodları da profillerimize bağladık. Böylece bu QR kodları kullanıcılarımız mezar taşına, anıtlara veyahut da nereye yapıştırmak isterlerse yapıştırabiliyorlar. O anıtı, mezarı ziyaret eden kişiler de bu QR'lar okutup o profillere erişebiliyorlar" dedi.