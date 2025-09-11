×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatıralar ‘QR’da

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#QR Kod#Sanal Mezar
Hatıralar ‘QR’da
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 07:00

Ankara’da mezar taşlarına yerleştirilen QR kodlarda yüklü video, ses kaydı, fotoğraflar ile anılar tazeleniyor, genç nesiller kaybettikleri yakınlarını tanıma fırsatı buluyor...

Haberin Devamı

BAŞKENT Ankara’da mezar taşlarına yerleştirilen QR kodlar sayesinde vefat eden yakınlarının veya patili dostlarının hatıralarını gelecek nesillere aktarıyor. Kullanıcılar bu dijital profillere yükledikleri fotoğraf, video ve ses kayıtlarıyla kaybettikleri sevdiklerini hatıralarda yaşatabiliyor. Bu yöntemle 3 kuşak sonra dahi torunların dedeleri hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan genç girişimci Barış Can Aydıntürk, vatandaşlar tarafından olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

Hatıralar ‘QR’da

VİDEOSUNU İZLİYOR

Sanal mezar fikrini öğrenci yıllarında arkadaşıyla başlama kararı aldıklarını belirten Aydıntürk, “Biz kullanıcılarımıza yüksek güvenlikli sanal profil hizmeti vermekteyiz. Kullanıcılarımız bu profile kaybettikleri sevdiklerinin, patili dostlarının veyahut manevi değeri yüksek eşyalarının, fotoğraflarının, videolarının, ses kayıtlarını, blog formatında anı yazılarını yükleyebilirler. Bu doğrultuda da paslanmaz çelik üzerine basılmış QR kodları da profillerimize bağladık. Böylece bu QR kodları kullanıcılarımız mezar taşına, anıtlara veyahut da nereye yapıştırmak isterlerse yapıştırabiliyorlar. O anıtı, mezarı ziyaret eden kişiler de bu QR'lar okutup o profillere erişebiliyorlar" dedi. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#QR Kod#Sanal Mezar

BAKMADAN GEÇME!