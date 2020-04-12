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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Hatıra Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hatıranın Eş Anlamlısı

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Hatıra Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hatıranın Eş Anlamlısı
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Gündelik yaşamın en sık kullanılan sözcükleri arasında hatıra geliyor. Ancak aynı zamanda birçok kişi bu kelimenin eş anlamlısını öğrenmeye çalışmaktadır. TDK’ya göre hatıra sözcüğünün eş anlamlısı üzerinden kullanmak mümkün. Peki, hatıra kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hatıranın eş anlamlısı hakkında detaylar.

Türk Dil Kurumu'na göre hatıra kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘anı’ sözcüğü kullanılabilmektedir. Yazılımı farklı olsa dahi aynı anlamları üzerinden eşit ifade şeklinde değerlendirilebilir. Yani cümle içerisinde ya da tek başına aynı anlamı ifade etmesi ile değerlendirmek mümkün.

 Hatıranın Eş Anlamlısı

 Hatıra kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu'na göre ‘anı’ sözcüğü karşılamaktadır. Hem gündelik yaşamda hem de yazılı olarak hatıra kelimesinin aynı şekilde anı sözcüğünü değerlendirmek mümkün.

 Diğer taraftan hatıra kelimesinin anlamı ise ‘Geçmiş zaman içerisinde yaşanan bazı olayları hafızada saklamak’ şeklinde geçmektedir. Bu anlamı üzerinden hem hatıra hem de anı kelimesini ortak şekilde değerlendirmek mümkün. Türk Dil Kurumu'na göre alternatif olarak öne çıkan anı kelimesi, anlam olarak da hatıra ile aynı tabir üzerinden değerlendirilmektedir.

 

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