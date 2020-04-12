Hatıra Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hatıranın Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre hatıra kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘anı’ sözcüğü kullanılabilmektedir. Yazılımı farklı olsa dahi aynı anlamları üzerinden eşit ifade şeklinde değerlendirilebilir. Yani cümle içerisinde ya da tek başına aynı anlamı ifade etmesi ile değerlendirmek mümkün.

Hatıranın Eş Anlamlısı

Hatıra kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu'na göre ‘anı’ sözcüğü karşılamaktadır. Hem gündelik yaşamda hem de yazılı olarak hatıra kelimesinin aynı şekilde anı sözcüğünü değerlendirmek mümkün.

Diğer taraftan hatıra kelimesinin anlamı ise ‘Geçmiş zaman içerisinde yaşanan bazı olayları hafızada saklamak’ şeklinde geçmektedir. Bu anlamı üzerinden hem hatıra hem de anı kelimesini ortak şekilde değerlendirmek mümkün. Türk Dil Kurumu'na göre alternatif olarak öne çıkan anı kelimesi, anlam olarak da hatıra ile aynı tabir üzerinden değerlendirilmektedir.