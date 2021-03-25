Hatıra fotoğrafı çekilirken denetime takılan kişi kıskıvrak yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Meydanı ve meydan çevresinde yabancı uyruklu kişileri tek tek durdurdu, pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. Meydanda bir fotoğrafçıya hatıra pozu veren Nijerya uyruklu bir kişinin, fotoğrafı çektirmesi sonrası polis ekiplerince kontrolleri yapıldı. Bu kişinin pasaportu ve evrakları eksik çıkınca polis midibüsüne bindirildi. Fotoğrafçı, " Bana poz verdi sonra polisler aldı onu. Pasaportu yokmuş götürdüler" diye konuştu.

İzin belgesi olmayan ve evraklarında eksiklik bulunan yaklaşık 30 kişinin ilk olarak polis merkezine götürüleceği ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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