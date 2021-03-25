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Veysel TİMDU- Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Hatıra fotoğrafı çekilirken denetime takılan kişi kıskıvrak yakalandı

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Hatıra fotoğrafı çekilirken denetime takılan kişi kıskıvrak yakalandı

Esenyurt Meydanı'nda polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler, polis merkezine götürülürken, Nijerya uyruklu bir kişi meydanda fotoğrafçıya hatıra pozu verirken denetime takıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Meydanı ve meydan çevresinde yabancı uyruklu kişileri tek tek durdurdu, pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. Meydanda bir fotoğrafçıya hatıra pozu veren Nijerya uyruklu bir kişinin, fotoğrafı çektirmesi sonrası  polis ekiplerince kontrolleri yapıldı. Bu kişinin pasaportu ve evrakları eksik çıkınca polis midibüsüne bindirildi. Fotoğrafçı, " Bana poz verdi sonra polisler aldı onu. Pasaportu yokmuş götürdüler" diye konuştu.

İzin belgesi olmayan ve evraklarında eksiklik bulunan yaklaşık 30 kişinin ilk olarak  polis merkezine götürüleceği  ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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