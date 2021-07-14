Hatır için vurmuş

Adana Seyhan’a bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan ve eşi Esvet Atar (54) ile tarım işçilerine ‘elçilik’ yapan Pakize Atar, iddiaya göre 31 Mayıs 2008’de para dağıtmak için evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Atar’ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Başından tüfekle vurularak öldürülen Atar’ın eşi, İbrahim Evren’in öldürmüş olabileceğini iddia ederek “Eşimi rahatsız ediyordu” dedi. Evren, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dosyayı 13 yıl sonra yeniden açan Adana polisi, İbrahim Evren’in o dönem arkadaşları Mehmet Gül ve Hayri Deliçay ile sık iletişimde olduğunu saptadı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler ‘vicdan azabı’ çektiklerini ileri sürüp cinayeti itiraf etti. Evren, “Evli olmama rağmen Pakize ile sevgili olduk. Olaylar daha da büyüyünce arkadaşım Mehmet Gül ve Hayri Deliçay’ı arayıp kadından kurtulmam gerektiğini söyleyerek öldürmelerini istedim” dedi. Katil zanlısı Hayri Deliçay ise “Herhangi bir menfaat gözetmeden hatır için öldürdüm. Pişmanım” dedi. 3’ü de tutuklandı.

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