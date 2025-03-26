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Hatimoğulları: Süreç devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Hatimoğulları#Kent Uzlaşısı
Hatimoğulları: Süreç devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları kent uzlaşısı operasyonlarının İmralı sürecine etkisiyle ilgili “Görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken” dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan ve sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tülay Hatimoğulları şunları söyledi: “Sayın Erdoğan ile görüşme talebi kendilerine iletildi. Bayramdan sonra böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair bir bilgi bizimle paylaşıldı. Tarih henüz net değil. Adaya gitme ile ilgili bizler yetkililere gerekli talebi ilettik, henüz onlardan yanıt gelmedi. Nevruz’dan önce bir gidiş beklenmekteydi ama bu gerçekleşmedi. Bizler bu talebimizi burada bir kez daha yineliyoruz.

ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ

Kent uzlaşısıyla ilgili yapılan operasyonları asla kabul etmiyoruz. Uzlaşıya dava açılamaz. Kent uzlaşısı bir kentin içinde yaşayan bütün toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek ortaya koyduğu bir ortak iradedir. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleşen operasyon ve şimdi Türkiye’nin içinden geçmiş olduğu genel atmosfere baktığımızda elbette bunları değerlendiriyoruz ve önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken.

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DEM Parti olarak sürecin ilerlemesi, İmralı Adası’ndaki görüşmelerin oluşması, aynı zamanda Abdullah Öcalan’ın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kendi kongresini toplayabilecek koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Bu süreç bizim açımızdan hâlâ devam ediyor.”  

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#DEM Parti#Hatimoğulları#Kent Uzlaşısı

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