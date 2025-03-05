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Hatimoğulları: PKK çağrıya harfiyen uyacak

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#DEM Parti#Tülay Hatimoğulları#PKK
Hatimoğulları: PKK çağrıya harfiyen uyacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK’nın, Öcalan’ın çağrısına harfiyen uyacağını ve ateşkes kararının tüm unsurları kapsadığını söyledi.

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DEM Parti grubunda konuşan Hatimoğulları özetle şunları söyledi: “Öcalan çağrısıyla Türkiye ve Ortadoğu’da barışın ve demokrasinin kapılarını ardına kadar araladı. Bu manifestonun muhatabı sadece kendi örgütü olan PKK değildir, aynı zamanda devlettir, iktidardır, toplumun kendisidir ve muhalefetin tamamıdır. Barış ve demokratik toplum çağrısının en önemli muhataplarından biri de TBMM’dir, parlamentodur. Bu süreç bir yenme, yenilme süreci değildir. PKK’nın Öcalan’ın çağrısına harfiyen uyacağına dair yaptığı açıklama ve tüm güçlerine ateşkes çağrısı yapması bizlerin barış umudunu büyütmüştür. Bu umudu kalıcı hale getirmek için PKK’nın kongresini toplayacağı bir çatışmasızlık zemininin acil biçimde oluşturulması gerekiyor.” Eş Genel Başkan Tuncay Bakırhan ise Meclis’te Parlamento Muhabirleri ile yaptığı sohbette “PKK, Türkiye merkezlidir. Çağrı, Öcalan’ın kendi örgütüne yapıldı. Orayı netleştirelim. Suriye’de farklı bir denklem var. Öcalan, yaptığımız 4 saatlik görüşmede Suriye’yi tarif etmedi, kendi örgütünü tarif etti. Buradaki sorunları çözersek oturur Suriye’yi de konuşuruz” dedi.   

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#DEM Parti#Tülay Hatimoğulları#PKK

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