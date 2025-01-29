Hatimoğulları: İmralı tutanağını anlattı

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DEM Parti eşbaşkanları dün sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle Meclis’te görüşerek süreçle ilgili bilgilendirme yaptılar. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da grup toplantısında ikinci İmralı ziyaretinde Öcalan’ın heyetle konuşmasından şu mesajları aktardı:

“Yaşanan krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir. Meseleyi, şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedefliyorum. Tarihin kritik dönemeçlerinde sağlanan ortaklaşmalar sorunların çözümüne önemli katkılar sağlar. Mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümü mümkün. Bu kısır döngüden çıkmanın yol haritasını sunmaya hazırım. Türkiye’nin bütün bu prangalardan kurtulmasının zeminini oluşturmaya hazırım. Bahçeli’nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olurum.” m ANKARA