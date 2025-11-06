Hatice’nin bu sesi duyulsun: Boşandım ama kurtulamadım

Haberin Devamı

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Hamit Göksel Yılmaz (44), geçen pazar günü, ters yöne girip otomobiliyle işyerinden çıkıp 2 çocuğuyla yolda yürüyen eski eşi Hatice Ekiz’e (37) çarptı. Yere düşen Ekiz’in yanına gelen Yılmaz’ın, “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” dedikten sonra uzaklaştığı belirtildi.

8 KEZ ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hatice Ekiz’in ayak bileği ve kaburgasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Ekiz’in bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riski bulunduğu ifade edildi. Polis ekipleri, Hamit Göksel Yılmaz’ı aynı gün yakalayıp gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen Hamit Göksel Yılmaz, tutuklandı. 2010 yılında evlenen çiftin geçen yıl boşandıkları öğrenildi. Ekiz’in evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 8 kez şikâyetçi olduğu, Yılmaz’ın ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘huzur ve sükunu bozma’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ gibi suçlardan toplam 13 kaydının bulunduğu belirtildi.

Haberin Devamı

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Hastanedeki tedavisi süren Hatice Ekiz yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Devletimizden yardım istiyorum. Ailemle bu tür insanlarla baş edebilecek insanlar değiliz. Evliliğim süresince şiddet, hakaret, aşağılama ve zulüm gördüm. Bir şekilde yakamı kurtarmaya çalıştım, hâlâ kurtaramadım. Hiçbir şeyini istemedim, anlaşmalı boşandık. Hâlâ peşimi bırakmıyor. Nasıl çözülecek bilmiyorum. Çocuklarım da bu yaşananları hak etmiyor. Hayat mücadelesi veriyorken, bir de şimdi sakat kaldım. Kadın kuaförüyüm, ayakta çalışıyorum ama artık ayağım iş göremeyecek halde. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çıktığı anda daha fazlasını yapacak. Korkmuyor. Ölmek istemiyorum.”