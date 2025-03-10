Hatice’nin bitmeyen kabusu... Bir kez daha suç duyurusunda bulundu, eski sevgili serbest kaldı

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İSTANBUL Esenyurt’ta Hatice Karaçam (26) bir süre önce galerici Cem Yakışır (25) ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre, ilişkilerinin 4’üncü ayında Yakışır, Karaçam’a şiddet uygulamaya başladı. Karaçam sevgilisinden ayrıldı. Bu durumu kendine yediremeyen Yakışır, Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı.

KAPIYI KIRIP DARP ETTİ

Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam’ın evi 26 Kasım 2024’te saat 21.00 sıralarında, Cem Yakışır tarafından basıldı. Kadının kapıyı açmaması üzerine Yakışır, kapıyı kırarak zorla içeri girdi. Kadının boğazını sıkan Cem Yakışır, Karaçam’ı dakikalarca darp etti. O sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle Yakışır etkisiz hale getirildi. Kadın şikâyetçi olmak üzere hastaneden darp raporu aldı. Gözaltına alınan Yakışır’a ifadesinin alınmasının ardından ‘tehdit-hakaret’, ‘kasten yaralama’ ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Yakışır, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakışır, ailesinin yanına taşınan Karaçam’ı tehdit etmeye, elindeki fotoğraflarla şantaj yapmaya devam etti. Yakışır ile Karaçam yeniden görüşmeye başladı. Ancak şiddetin dozu artınca Karaçam tekrar Yakışır’dan ayrıldı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik ve sözlü şiddet gören Karaçam, geçen günlerde suç duyurusunda bulundu.

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‘SUSMAYACAĞIM’

Olayla ilgili konuşan Hatice Karaçam, başından geçenleri şöyle anlattı: “Başıma bir şey gelirse bundan Cem Yakışır sorumludur. Şikâyetçi olmama ve mahkemeye vermeme rağmen halen tehdit ve şantaja uğruyorum. Türkiye’de eğer kadınsanız maalesef bir yerde susturuluyorsunuz. Ne yapılırsa yapılsın sonuna kadar susmayacağım. Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi; bana yaptıklarını, eski kız arkadaşlarına yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkarmam. Bir USB belleği vardı ve içerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğrafları vardı. Ben onu ondan aldım. O da USB’nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü. Tüm sosyal medya hesaplarımı kendi telefonundan açıyordu ve takıntılıydı.

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‘SENİ VE KEDİNİ...’

Telefonundan açtırmadığım zaman ‘İşyerine gelirim, seni işinden ederim. Seni öldürürüm, evine gider kedini öldürürüm. Yine evinin kapısını kırıp seni döverim’ diyordu. Ben artık bu döngüden çok yoruldum. Son çare olarak bunu sosyal medyaya taşımaya karar verdim. Böyle video çekmek aklıma gelmedi. Video çekenlere de ‘Polis var, niye çekiyorlar’ derdim. Ancak buraya taşımak gerektiğini anlamış oldum. İlgili birimlerin bu insanı artık benden uzaklaştırmasını ve Türkiye’de kadınların şantaja ve tehdide uğramaması için ciddi önlemler alınmasını istiyorum. Çünkü ben evimde rahatça uyuyamıyorum.”