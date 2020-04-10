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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Hatice'den acı haber geldi!

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Hatice'den acı haber geldi!
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Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğan'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde meydana geldi. Okulların Corona Virüsü salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından memleketine dönen Amasya Üniversitesi öğrencisi Hatice Tansu Doğan, dışarıdan gelen annesi Mübeyyen Doğan tarafından baygın bulundu.

Hatice Tansu Doğan, çağırılan ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulan Hatice Tansu Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

 

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