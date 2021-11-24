Hatice öğretmenin kahreden ölümü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Aralıka beyaz başlangıç Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyorAralık'a beyaz başlangıç! Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyor#Meteoroloji
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor... Eşi için tam 3 yılda yaptıSosyal medya bu öğretmeni konuşuyor... Eşi için tam 3 yılda yaptı!#Hindistan
Apple düğmeye bastı İsrailli şirkete dev davaApple düğmeye bastı! İsrailli şirkete dev dava#APPLE
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Bakan Karaismailoğlu tarih verdiTürksat uydu filosunun en güçlüsü olacak! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi#Bakan Karaismailoğlu
Çektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür dilediÇektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür diledi #Dior
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi#Estetikli Ünlüler
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Hatice öğretmenin kahreden ölümü

#Trabzon#Öğretmenler Günü#Öğretmen
Hatice öğretmenin kahreden ölümü

Trabzon’da, emekli öğretmen Hatice Uzun (60), '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, özel ders verdiği okula gitmek için hazırlanırken evinde kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İnönü Mahallesi'nde yaşayan, emekli sınıf öğretmeni Hatice Uzun, sabah saatlerinde, Yalıncak Mahallesi'nde özel ders verdiği okula gitmek için hazırlık yaparken evinde aniden fenalaştı.

Uzun'un yere yığıldığını fark eden aile fertlerinin ihbarıyla eve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Uzun, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Uzun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uzun'un, ilk incelemede, kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi. Meslektaşları, öğrencileri ve ailesinin, ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledikleri, 2 çocuk annesi Hatice Uzun, Beşikdüzü ilçesinde toprağa verilecek.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüse karşı devrim niteliğinde aşı... Sonuçlar şaşkına çevirdiKoronavirüse karşı devrim niteliğinde aşı... Sonuçlar şaşkına çevirdiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Öğretmenler Günü#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde