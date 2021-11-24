Hatice öğretmenin kahreden ölümü

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İnönü Mahallesi'nde yaşayan, emekli sınıf öğretmeni Hatice Uzun, sabah saatlerinde, Yalıncak Mahallesi'nde özel ders verdiği okula gitmek için hazırlık yaparken evinde aniden fenalaştı.



Uzun'un yere yığıldığını fark eden aile fertlerinin ihbarıyla eve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Uzun, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Uzun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uzun'un, ilk incelemede, kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi. Meslektaşları, öğrencileri ve ailesinin, ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledikleri, 2 çocuk annesi Hatice Uzun, Beşikdüzü ilçesinde toprağa verilecek.