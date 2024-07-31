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Hataylı dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

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#Hatay#Dilenci#Zabıta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:29

Hatay’da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden 19 bin 765 TL çıktı. Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' yanıtıyla cevap verdi.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi halkın vicdani duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere karşı etkili denetimler gerçekleştiriyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı Hatay genelinde halkın huzurunu muhafaza etmek, asayişi sağlamak, dilencilere karşı faaliyetler yürütmek gibi konularda denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor.

Zabıta ekiplerinin devriyesi esnasında Antakya Haraparası Mahallesinde vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden yaşlı bir şahıs olduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın bir günde 19 bin 765 TL para topladığı tespit edildi. Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Hataylı dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

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Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularına dokunarak kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

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#Hatay#Dilenci#Zabıta

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