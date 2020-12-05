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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Hatay’ın tarihi Uzun Çarşı ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı

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Hatay’ın tarihi Uzun Çarşı ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı
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HATAY’da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında, Antakya'nın özellikle hafta sonları çok kalabalık olan sokakları ile tarihi Uzun Çarşı'sı sessizliğe gömüldü. Kentin en işlek mekanları arasında yer alan lokantalar, kafeler ile Antakya'nın tarihi çarşılarıyla meydanları sokak hayvanlarına kaldı.

Hatay’ın tarihi Uzun Çarşı ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı

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