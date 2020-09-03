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HATAY (AA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Hatay'ın Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor

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Hatay'ın Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında çıkan orman yangını sürüyor.

Çabala Mahallesi'nin karşısındaki Türkmendağı bölgesinde üç gün önce çıkan yangın, sabah saatlerinde rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle büyüdü.

Sınır hattına yakın mesafedeki alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki bekleyişi devam ediyor.
Türkmendağı ve Cebel Ekrad bölgesindeki ormanlık alanlardan zaman zaman yoğun duman yükseliyor.
Yangınların, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı öne sürülüyor.

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