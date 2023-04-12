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Hatay'ın son hali yürekleri sızlattı... Binaların yerini meydanlar aldı

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#Hatay#Enkaz#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 12:37

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Hatayın son hali yürekleri sızlattı... Binaların yerini meydanlar aldı

En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

Hatayın son hali yürekleri sızlattı... Binaların yerini meydanlar aldı

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Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi.

Hatayın son hali yürekleri sızlattı... Binaların yerini meydanlar aldı

Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Hatayın son hali yürekleri sızlattı... Binaların yerini meydanlar aldı

Hatayın son hali yürekleri sızlattı... Binaların yerini meydanlar aldı

Hatayın son hali yürekleri sızlattı... Binaların yerini meydanlar aldı

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#Hatay#Enkaz#Deprem

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