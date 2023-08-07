×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanı yakan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay #Antakya#Orman
Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanı yakan 3 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 15:27

Hatay Antakya'da orman yangını çıkaran şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, dün merkez Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada orman yangını ile ilgili 4 şüpheli belirlenip yakalandı. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Ormanı yakan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Antakya#Orman

BAKMADAN GEÇME!