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183 BİN KONUT YAPACAĞIZ

ERDOĞAN, Hatay’da Kırıkhan, Samandağ ve Defne’de depremzedelerle bir araya geldi, çadır kentleri ziyaret etti. Hatay’da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan “Kırıkhan’da inşa edeceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785’tir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp sahiplerine teslim etmektir” dedi.

BAKANLARIMIZ HEP BURADAYDI

“Depremden hemen sonra 8 Şubat’ta müteakiben 20 Şubat’ta 2 kez Hatay’a geldik. Hem depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunduk hem de çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Bugün, 3’üncü kez Cumhur ittifakı olarak da buradayız. Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız. Deprem gününden itibaren koordinatör bakanlarımız olan Sayın Hulusi Akar ve Sayın Fahrettin Koca hep buradaydı. Diğer bakanlarımızda kendi alanlarıyla ilgili konuları takip etmek üzere defalarca Hatay’a geldi. Bazıları kendi yakınlarından pek çok kişiyi kaybetmiş olmalarına rağmen başta Hüseyin Yayman kardeşim, acılarını yüreklerine gömüp şehirleri için canla başla çalıştılar. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek sizlerle dertleşecek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz.

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ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKIN

Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Biz geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil.

30 BİN KONTEYNER

Katar’dan gelen yüksek standartlı konteynerlarda da önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay’da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine Hatay’da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 2 gemisini hastane olarak değerlendiriyor, Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı olarak kullanıyoruz. Depremde her seviyede zarar gören hanelerimize yapılan 10’ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100’er bin lira ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15’er bin lira taşınma, 3 ile 5 bin lira arasında kira destekleri de başlamıştır.” m Ayşegül USTA

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KATAR ALİCENAPLIĞINI GÖSTERDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Hatay’daki son durağı merkez Antakya ilçesinde inşa edilen Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti oldu. Konteynerkentte incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, konteynerde kalan depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Katar her zaman olduğu gibi depremde de alicenaplığını göstererek hem ciddi bir maddi yardımda bulundu hem de 10 bin konteyner gönderme sözü verdi. Geçtiğimiz aylarda Katarda düzenlenen Dünya Kupası için hazırlanan yüksek standartlı konteynerler, gemilerle ülkemize geliyor. Bugün burada ilk 3 geminin ülkemize getirdiği 715 konteynerle kurduğumuz ilk geçici barınma merkezindeyiz. Sevkiyatlar ulaştıkça böyle onlarca konteyner şehir kurarak Hataylı kardeşlerimizin hizmetine vereceğiz.”

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BAHÇELİ: DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de özetle şunları söyledi: “Acımız çok büyük oldu. Yıkımlar çok derin oldu. Ama Allah’a çok şükür dünyada örneği görülmeyen bir felaketin 35 gün içerisinde her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu çalışma ortamında, temel olarak ifade etmeliyiz ki Allah’a çok şükür güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Allah’a çok şükür siyasi yönden kararlı sorunları çözmede kabiliyetli arkadaşlarıyla hizmette birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var. Ama onun yanında her şeyden daha derini sizin gibi aziz milletimizin güzide evlatlarının bu felaketi aşma konusunda ortaya koymuş olduğunuz irade takdire şayandır.” Sıkıntılar yaşandıysa bize düşen helallik istemektir

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ERDOĞAN depremzedelere yapılan yardımları anlatırken CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi: “Çiftçilerimize pek çok kalemde destek veriyoruz. Ama ana muhalefetin başındaki zat destek verilmediğinden bahsediyor.

YALAN DERDİNDE

İşi gücü yalan, başka sermayesi yok. Kardeşlerim insan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Ama böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde, akşam yalan, sabah yalan, böyle bir iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen, eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir.”

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KARAÇAY BARAJI İÇİN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin ardından Samandağ ve Defne ilçelerindeki çadır kentleri ziyaret etti. Samandağ’daki muhtarlar ve kanaat önderlerine seslenen Erdoğan, “Samandağı’da inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331’dir. İnsanlarımızın tamamını sağlam, güvenli, huzurlu konutlara kavuşturana kadar inşa ve ihya faaliyetlerini sürdüreceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir katılımcıdan gelen Karaçay Barajı’nın tamamlanması talebiyle ilgili de konuşarak, en kısa zamanda gerekli talimatı Devlet Su İşleri’nden (DSİ) sorumlu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişciye vereceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez Defne ilçesinde kurulan konteyner sahra hastanesinde de incelemelerde bulundu. Tedavi gören yaralıları ziyaret eden Erdoğan “Tarih boyunca insanlığın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Defnemiz de bu afette büyük yara aldı. Sadece Defne’de yapacağımız konut sayısı 26 bin 261dir. Mevcut tespitlere göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. Allah’ın izniyle büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz” dedi.