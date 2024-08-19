Hatay'daki yol verme tartışmasında polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

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Geçtiğimiz Mart ayında aracıyla Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında seyahat eden Emre Akgül, sivil ekip aracıyla trafikte ilerleyen polis memuruyla yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Anbean araç kamerasına yansıyan görüntülerde; Akgül ve polis memurunun kornaya basmayla başlayan tartışmasının yol verme süreciyle devam ettiği görüldü.

Akgül, polis memurunun ikazı üzerine aracını yol kenarında duran başka bir polis grubunun yanına çekerek durdu ve ardından polisin 'dur' ihtarına uymadığı için kendisine trafik cezası uygulandı. Yaşananlar üzerine Akgül, trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunan polis memuru hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

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"POLİS OLDUĞUNU BİLSEM YOL VERİRDİM"

Polis memuruyla arasında yaşananları anlatan Emre Akgül, yaşananların “Ben trafikte kendi şeridimde seyir halindeyken karşı taraf plakasız ve sinyalsiz bir şekilde benim önüme doğru hamle yaptı. Ben de buna tepki olarak sadece kornaya bastım. Ardından durarak bana karşı 'ne var, ne var' diyerek benimle tartışmak istedi. Yol vermeyeceğimi belirterek devam ettim. Hiçbir şekilde polis olduğunu bilmiyordum, polis olduğunu belirten ibare yoktu. Polis olduğunu bilsem ben en başta yol verirdim. Tartışmadan ötürü yanındaki arkadaşı silah çekip arkamdan koşunca ben aslında polisten kaçmadım, ileride gördüğüm polis ekiplerinin yanına doğru kaçıyorum. Arkadaş gelip polis olduğunu söyleyince olayın şokuyla derdimi anlatmaya çalıştım. Gerekli yerlere müracaatları yaptım. Umarım adalet yerini bulur. Olay tamamen kişiseldir, tüm polisleri bağlayan bir durum yoktur” dedi.