×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay’daki Suriyeli sanatçılar, 100 bin mozaikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Suriyeli Sanatçılar#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mozaik
Hatay’daki Suriyeli sanatçılar, 100 bin mozaikle Cumhurbaşkanı Erdoğanın portresini yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 10:26

Reyhanlı ilçesinde Suriyeli mozaik sanatçıları, 100 bin parça mozaik taşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptı. Suriyeliler, 3 ayda tamamladıkları 2,3x1,8 metrelik portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etmek istiyor.

Haberin Devamı

Suriye’deki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye’de yaşayan ve ülkelerine gitmek için gün sayan Suriyeli kadınlar, bir süre önce ilçede mozaik atölyesi kurdu. Bir yandan geçimlerini sağlayan sanatçılar diğer yandan da yeni mozaik ustalarının yetişmesine katkı sağladı. Atölyede yüzlerce esere imza atan 4 sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2,3x1,8 metrelik mozaik portresini yaptı. Çalışmayı yaklaşık 3 ayda tamamlayan kadınlar, eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etmek istediklerini söyledi.

Hatay’daki Suriyeli sanatçılar, 100 bin mozaikle Cumhurbaşkanı Erdoğanın portresini yaptı

“ERDOĞAN'I ONU ÇOK SEVİYORUZ”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Türkiye’de büyüyen ve Anadolu Üniversitesi İşleme Bölümü 2'nci sınıfta eğitim öğretim gören Hale Aldani (21), mozaik öğrenen arkadaşları ile birlikte portreyi 100 bin mozaik taşı kullanarak oluşturduklarını anlattı. Aldani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilere yardım etti, destek verdi, yıllarca bizi misafir etti. Onu çok seviyoruz. Eğer kabul ederse portreyi hediye etmek istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Hatay’daki Suriyeli sanatçılar, 100 bin mozaikle Cumhurbaşkanı Erdoğanın portresini yaptı

ATÖLYE, SIĞINMACI KADINLARA EĞİTİM VERİYOR

Aldani'nin mozaik eğitmeni annesi Fatima Aldani (38) ise atölyede sığınmacı kadınlara kurs verdiklerini kaydederek, "Buradaki eğitimlerimizden sığınmacı kadınlar büyük fayda sağlıyor. Burada hem sanat hem de meslek öğreniyorlar. Atölyemizde eğitim alıp, ülkesine döndükten sonra orada iş yeri açarak mesleğini sürdüren arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Gözden KaçmasınMeteorolojiden uyarı: Bazı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMeteoroloji'den uyarı: Bazı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYüksek riskli gebelere ebe takibiYüksek riskli gebelere ebe takibiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriyeli Sanatçılar#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mozaik

BAKMADAN GEÇME!