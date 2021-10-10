Hatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren detay: Hakimle görüşmem lazım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Oarganize Suç
ABDye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettirABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir #MHP
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Vidasına kadar Türk firmaları üretti İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacakVidasına kadar Türk firmaları üretti! İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacak#Savunma Sanayii
ABDyi açık açık tehdit etti... 3. Dünya Savaşı uyarısıABD'yi açık açık tehdit etti... 3. Dünya Savaşı uyarısı!#Çin
Gündüzün intikamını geceden alanlar... Siz de bu grubun bir üyesi olabilirsinizGündüzün intikamını geceden alanlar... Siz de bu grubun bir üyesi olabilirsiniz#Uyku Sağlığı
Koronadan korkunç sonuç Ülke ülke açıkladılar... Çok konuşulacak Türkiye detayıKorona'dan korkunç sonuç! Ülke ülke açıkladılar... Çok konuşulacak Türkiye detayı#Koronavirüs
Önce düştü, sonra nakavt etti Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...Önce düştü, sonra nakavt etti! Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...#Tyson Fury
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren detay: Hakimle görüşmem lazım

#Hatay#Satır#Kadına Şiddet

Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.’yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.’ye sarılmak isterken polis engelledi. Elif D., polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi.

Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözler
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözler

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Olay, 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.’den kaçan Elif D., bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi. Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. 

Oğuzhan K.’nin yakalandığı, yaralı Elif D.’nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır.

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

İlgili Haber:Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Haberin Devamı
Hatayda kadına satırlı saldırı Yardım istedi ama tavla oynamaya devam ettiler

İlgili Haber:Hatay'da kadına satırlı saldırı! Yardım istedi ama tavla oynamaya devam ettiler

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif D. ile Oğuzhan K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Oğuzhan K.'den şikayetçi olmadı.

Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren detay: Hakimle görüşmem lazım


İnsanlığın bittiği an

İlgili Haber:İnsanlığın bittiği an

ADLİYEDE HAKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan K., bugün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan Elif D. de adliyeye gelerek erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Oğuzhan K.'ye sarılmak isteyen Elif D.’yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen Elif D., kendini yere attı.

Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren detay: Hakimle görüşmem lazım


Elif D., kendisini engelleyen polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi. Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

İlgili Haberler:

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Satır#Kadına Şiddet