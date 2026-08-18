×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'daki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Ecem Boşça#Hatay Kazası#Gelinlik
Hataydaki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 09:07

Hatay'da tır, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan ve 4 gündür hastanede tedavi gören 29 yaşındaki Ecem Boşça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısının 3’e yükseldiği feci olayın ardından Boşça, İskenderun’da tabutunun üzerine konulan gelinliğiyle toprağa verildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, 13 Ağustos günü Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi'nde yaşanmıştı. Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tırın makaslama yapması sonrası aynı istikamette ilerleyen K.S. yönetimindeki Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkan tırın dorsesine çarptı.

Hataydaki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada; otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Mert Aysüt ile araçta bulunan 29 yaşındaki Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki Ecem Boşça hastanede tedavi altına alındı.

Hataydaki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Hastanede yaşam mücadelesi veren Ecem, geçtiğimiz gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boşça için İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki Çamlıtarla Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Genç kadın üzerine gelinlik konulan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hataydaki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı

Ölü sayısının 3'e çıktığı kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Gözden KaçmasınParmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardıParmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ecem Boşça#Hatay Kazası#Gelinlik

BAKMADAN GEÇME!