Hatay'daki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, 13 Ağustos günü Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi'nde yaşanmıştı. Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tırın makaslama yapması sonrası aynı istikamette ilerleyen K.S. yönetimindeki Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkan tırın dorsesine çarptı.

Feci kazada; otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Mert Aysüt ile araçta bulunan 29 yaşındaki Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki Ecem Boşça hastanede tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Hastanede yaşam mücadelesi veren Ecem, geçtiğimiz gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boşça için İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki Çamlıtarla Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Genç kadın üzerine gelinlik konulan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ölü sayısının 3'e çıktığı kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Parmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardı Haberi görüntüle