Hatay'daki duvar yazısı depremin sembolü oldu

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Deprem felaketiyle sarsılan Hatay'da çaresizliğin orta yerinde enkaz yığınlarının arasındaki bir duvara yazılan "Umudunu Yitirme, Geri Döneceğiz Hatay" cümlesi her şeye rağmen topraklarını terk etmeyecek bir halkın mesajı olarak hafızalara kazındı. Detayları CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk o duvarın önünden aktardı. Öztürk şunları söyledi:

“Bunca acı, bunca enkaz, bunca cenazenin içinde bir söz umudu hatırlattı. Hafızalara kazındı ve gözlerden yaş geldi. Bu yazı çok şey hatırlatıyor. Bu yazı insanların dipte olsalar bile geri döneceklerini hatırlatıyor. Belki enkaza dönmüş bir şehir ama geri döneceğiz diyor. Geri dönecekler buralar yeniden onarılacak. Tek bir söz, herkesi ayakta tutuyor. Bunu genç bir adam yazdı ve dükkanını kapattı gitti. Adamın nereye gittiği bilinmiyor. Her evde bir cenaze var, parçalanan aileler var. Ama geri dönecek olmanın umudu var. Bu sözü herkes hafızalara kazıdı.”