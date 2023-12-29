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Hatay'da gizemli sıvı! Depremden sonra oluşan obrukların içinden çıktı

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#Hatay#Deprem#Obruk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 09:21

Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde oluşan obrukların içerisinden zaman zaman çıkan sıvı, bölge halkını meraklandırdı. Obruğun oluştuğu mahallenin muhtarı, yaptığı açıklamada " Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı." dedi.

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Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor. Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda.

Hatayda gizemli sıvı Depremden sonra oluşan obrukların içinden çıktı

Katranlık Mahallesi’nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını meraklandırdı.

Hatayda gizemli sıvı Depremden sonra oluşan obrukların içinden çıktı

“OBRUKTAN BİR SU ÇIKTI, YAKLAŞIK 1 AY SİMSİYAH AKTI”

Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek, “Bu obruklar depremden sonra oluştu. Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde.

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Hatayda gizemli sıvı Depremden sonra oluşan obrukların içinden çıktı

Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var” dedi.

Hatayda gizemli sıvı Depremden sonra oluşan obrukların içinden çıktı

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#Hatay#Deprem#Obruk

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