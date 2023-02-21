Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü

Haberin Devamı

Hatay Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, karayollarının birçok noktasında kırık ve yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle trafiğe kapanan yol, kırsal mahallelere ulaşımı da engelledi.